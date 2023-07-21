有望今秋发布，微软 Surface Laptop Studio 2 笔记本信息曝光

IT之家 7 月 21 日消息，微软计划今年推出 Surface Laptop Studio 2 笔记本。IT之家根据国外科技媒体 Windows Central 报道，汇总相关信息如下：

亮点

消息称微软 Surface Laptop Studio 2 内部代号为“Ersa”，采用英特尔第 13 代处理器，配备英伟达 RTX 40 系列 GPU。

规格

Surface Laptop Studio 2 于今年 2 月现身 GeekBench 跑分库，包括一个配备英特尔酷睿 i7-13800H、64GB RAM 和 NVIDIA RTX 4060 的笔记本电脑。

此外还有一款测试机型搭载英特尔酷睿 i7-13700H、16GB 内存、Iris Xe 核显。

外观设计

消息称 Surface Laptop Studio 2 外观设计保持不变，只是端口方面有所调整。

消息称 Surface Laptop Studio 2 将升级触控板（可能来自 Sensel），提供更精细的触觉反馈。

屏幕尺寸依然保留 14.4 英寸，但是屏幕亮度更高。目前消息称微软没有计划推出 16 英寸型号。

特别功能：

我听说 Surface Laptop Studio 2 将支持 Windows Studio Effects，这是一项以前专为具有专用 NPU 的 ARM 设备提供的功能。我被告知 Surface Laptop Studio 2 可能会非常关注 AI 功能。

发布时间：

Surface Laptop Studio 2 预估将于今年 9 月或者 10 月发布，将会随其它 Surface 新品一同亮相。

报告称 Surface Laptop Studio 2 将于 10 月或者 11 月发售，该产品将率先在美国和加拿大市场推出，然后在接下来几周内扩展到更多市场。

系统：

Surface Laptop Studio 2 将预装即将推出的 Win11 23H2 更新，新版本主打基于生成式 AI 的 Copilot 功能。

售价：

Surface Laptop Studio 2 起步价格可能比初代贵几百美元。

配备英特尔酷睿 i5，256GB 存储和英特尔 Iris Xe 集显的初代 Surface Laptop Studio 起售价为 1599 美元。

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