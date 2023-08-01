微软 Xbox Series S 国行 1TB 黑色版主机预售：售 2599 元，9 月 1 日起发货

IT之家 8 月 1 日消息，在今年 6 月的 Xbox 游戏展示会及星空直面会上，微软带来了一款新的主机产品 —— Xbox Series S 黑色版，用上了 1TB 存储。IT之家注意到，现在这款新主机的国行版本已经正式在微软官方商城开启预售，售价 2599 元，将于 9 月 1 日起陆续发货。

这款 Xbox Series S 磨砂黑除了颜色的变化外，还升级了存储，由原来的 512GB 提升至 1TB，与 Xbox Series X 是一样的。当然，随着存储的升级，黑色版 Xbox Series S 在定价上也提高了，比 512GB 普通版贵了 200 元。

Xbox Series S 搭载了台积电 7nm 工艺制造的 AMD 定制芯片，采用了 8 核心 16 线程的 Zen 2 架构 CPU，频率为 3.6 GHz，以及采用了 RDNA 2 架构的 GPU，CU 数量分别为 20 个，频率为 1.565 GHz，对应的 GDDR6 内存为 10GB，搭载的 PCIe 4.0 SSD 容量为 512GB 或 1TB，支持 HDMI 2.1 输出。作为次时代家用游戏机，Xbox Series S 支持众多新特性，包括硬件级加速光线追踪、DirectML 机器学习、VRS 可变速率着色、可变刷新率、向后兼容性等。

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