《终结者：抵抗-完整版》游戏 10 月 27 日登陆 Xbox Series S|X 主机

IT之家 7 月 27 日消息，游戏发行商 Reef Entertainment 近日宣布，将于 10 月 27 日在 Xbox Series S|X 游戏主机上发行《终结者：抵抗-完整版》（Terminator: Resistance - Complete Edition）。

本次登陆 Xbox 平台的游戏，不仅增强 2021 年登陆 PS5 平台的《终结者：抵抗》游戏，还会引入凯尔・里斯（Kyle Reese）扮演的 Annihilation Line DLC。

在游戏方面还会引入 Infiltrator Mode，玩家可以操控 T-800 系列机器人。

Reef 表示目前已经在 Xbox One 平台上购买了《终结者：抵抗》游戏的玩家，可以在 9 月 27 日之后（也就是《完整版》上线前 1 个月内），在 Xbox Series S|X 游戏上免费升级。

《终结者：抵抗-完整版》游戏在 10 月 27 日上架 Xbox One、Xbox Series S|X 游戏主机之后，售价为 11.99 英镑 / 14.49 欧元 /14.49 美元（IT之家备注：当前约 104 元人民币）。

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