统计数据表明 Xbox Series S|X 是微软最畅销的游戏主机

IT之家 8 月 1 日消息,微软日前公布数据,截至 2023 年 6 月,Xbox Series S|X 总销量达到了 2100 万、Xbox One 系列(One 初代 / One S / One X 总和)总销量突破 5800 万。

微软还表示 Xbox 每月订阅用户数量超过 1560 万,全球有超过 2.486 亿台活跃、搭载 Windows 系统的游戏 PC,每月 Microsoft Store 访问用户数量超过 1.683 亿。

游戏软件销售额:

根据 DFC Intelligent 公布的数据,2018 年 Xbox 游戏软件全球销售收入为 57.914 亿美元(IT之家备注:当前约 414.09 亿元人民币),2019 年降至 45.39 亿美元(当前约 324.54 亿元人民币)。

不过在疫情期间,Xbox 游戏软件销售额快速增长,达到了 47.936 亿美元(当前约 342.74 亿元人民币),2021 年大幅增长了 15.527 亿美元(当前约 111.02 亿元人民币)。

报告预估 2023 年将达到 85.499 亿美元,2024 年将达到 86.676 亿美元,2025 年将达到 85.666 亿美元。

Xbox 游戏统计:

包括《堡垒之夜》、《使命召唤》、《现代战争 2.0》、《GTA5》、《我的世界》等热门游戏在内,在全球最畅销 200 款游戏中,有 26 款登陆 Xbox Series S|X 平台。

据 Statista 报道,《侠盗猎车手 V》成为 Xbox One 上最畅销的游戏,全球销量超过 872 万份。

Xbox 玩家统计:

全球有超过 30.9 亿游戏玩家,其中 1.2 亿玩家使用微软的游戏服务 Xbox Live。

根据一份报告,大多数 Xbox One 游戏玩家的年龄在 25 至 34 岁之间,其次是 35 至 44 岁的年龄组。

一项针对 2000 名 Xbox One 用户的调查显示,56% 的 Xbox 用户已婚或与伴侣同居,10% 的人独居,23% 的人与父母同住。

同一项调查显示,58% 的 Xbox 用户是男性,42% 是女性。

