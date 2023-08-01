先楫 HPM5300 运动控制 MCU 开发板预售，早鸟价 169 元

IT之家 8 月 1 日消息，先楫半导体宣布将推一款“高性能运动控制 MCU”（IT之家注：微控制单元），型号为 HPM5300，早鸟价为 169 元，现已在官网开启预售。

据介绍，HPM5300EVK 提供了一系列 HPM5300 微控制器外设的接口，包括一个 ADC 输入 SMA 接口和一个先楫标准的电机控制及传感器接口。

HPM5300EVK 同时集成了 1 个 2x20 pin IO 扩展接口，连接了 HPM5300 MCU 的大部分 IO，供用户自由评估。

HPM5300EVK 集成了板载调试器，同时提供了一个标准 JTAG 接口可以连接 JLINK、DAPLINK 等调试器。

先楫 HPM5300 的主频达 480MHz，集成 16b ADC、DAC、ACMP、OPAMP，支持各类位置传感器，包括光电式、磁感应和旋转变压器，还配备运动控制协处理器、PLB 可编程逻辑单元。

先楫 HPM5300 接口包括：

4 路 CAN-FD

4 路 LIN

多路 UART / SPI / I2C

HS USB 内置 PHY

先楫 HPM5300 优惠价 169 元会持续到 2023 年 8 月 15 日 17:00，之后会恢复产品原价 199 元。

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