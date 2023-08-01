极氪汽车新专利获授权：中控屏可滑移，有望与副驾屏组成双联屏

IT之家 8 月 1 日消息，据国家知识产权局中国专利公布公告网站显示，浙江极氪智能科技有限公司的一项专利在今日获得授权公告，专利名称为“屏幕可滑动的屏总成、屏总成安装结构、车辆”。

从专利文件附图可以得知，示意的车用仪表台至少配备了两块屏幕 —— 中控屏和副驾屏，且中控屏支持左右滑动。摘要中称，本专利提供了屏幕可滑动的屏总成，其可以扩展屏总成的使用场景，满足更多的车辆乘客的功能型需求。

IT之家此前报道，极氪品牌的第三款车型极氪 X 也搭载了类似的屏幕结构：中控屏可以向副驾前方的位置滑动，作为副驾娱乐屏来使用。

而这次获得授权的专利，在极氪 X 的基础上再度进阶：中控屏有望通过左右滑动，与现有的副驾娱乐屏组成一块宽度可观的大屏。

另外，极氪的第四款新车（内部代号为 CS1E）也逐渐浮出水面，消息称新车基于 PMA2 + 平台打造，预计在今年下半年正式亮相，竞争对手将为特斯拉 Model 3、小鹏 P7 等中型车。

▲ 图源微博 @类星频道，下同

继极氪汽车之后，小米汽车也有望采用这种车机屏幕的形式：7 月 18 日，小米汽车申请的“显示屏总成及车辆”专利获得授权公告。该专利设计一种车用显示屏总成，包括显示屏、平移机构及第一旋转机构等部件。其中，平移机构可带动第一旋转机构平移，第一旋转机构可以带动显示屏“绕水平方向延伸的转动轴线转动”。

该显示屏总成号称“能够在实现显示屏平移的同时，满足乘员躺倒后的使用需求”。

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