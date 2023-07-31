日媒关注零售科技竞争：阿里巴巴专利数位居全球首位

IT之家 7 月 31 日消息，据《日经中文网》报道，在涉及无人店铺运营等流通业新一代科技的“零售科技”领域，中国的势头正在加强。在专利取得数量方面，阿里巴巴集团以 1141 件跃居首位，力压谷歌母公司 Alphabet（1067 件）和 eBay（913 件）。

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“零售科技”是利用 IT 提高流通业效率的尖端科技，涉及仓库自动化、结算和消费者定位信息分析等多个方面，全球零售和电子商务巨头正在加紧相关技术研发和引入，有望显著改变流通业的竞争环境。

有预测称，全球零售科技市场规模到 2027 年将增至 2022 年的 3 倍，达到 14 万亿日元（IT之家备注：当前约 7126 亿元人民币）。报道称日本显著落后于中美。

日本经济新闻和调查公司 Astamuse 调查了 2011 年 1 月～2023 年 3 月在 210 个国家和地区公开的零售科技相关专利。有効期限仍未结束的专利约有 38000 项。

从各国的专利数量来看，美国占 54%，排名第一，中国以 20% 紧随其后。在截至 2015 年的前五年里，中国的专利数仅占世界 1 成左右，但在最近五年的新专利里，中国占比增至 3 成。日本的专利占比数为 6%，虽仅次于中美，但在全球范围内存在感不高。

报道特别指出，阿里巴巴在智能手机的定位信息分析和通过 App 向用户推荐商品的专利方面引人注目，特别是在对电商网站的浏览情况进行实时分析、选出推荐商品的科技方面具有优势。阿里这方面在全球享有很高的声誉，其他企业在申请类似专利之际将阿里的专利作为竞争专利加以引用的情况很多。在中国企业中，腾讯控股等公司在这方面也进入前列。

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