自动驾驶公司 Mobileye 季度营收超预期，分析称将受益于极氪汽车

IT之家 7 月 27 日消息，总部位于以色列的自动驾驶技术公司 Mobileye 今日公布其二季度营收为 4.54 亿美元（IT之家备注：当前约 32.46 亿元人民币），高于此前分析师预期的 4.506 亿美元（当前约 32.22 亿元人民币）。

▲ 图源 Mobileye 官网

Mobileye 目前的客户主要包括宝马、日产和大众，受益于北美和欧洲市场对其驾驶技术的强劲需求，其二季度业绩表现超出预期，这也抵消了目前中国市场的疲软。

分析师表示，2023-2024 年 Mobileye 的出货量将主要由吉利汽车旗下的极氪汽车推动，但 Mobileye 正在进行的渠道扩张也可能成为其业绩的积极催化剂。

受此消息影响，Mobileye 股价在美股盘前交易时段上涨 2%。

IT之家此前报道，Mobileye 近期在耶路撒冷宣布，推出世界首个车规级纯视觉智能车速辅助系统（Intelligent Speed Assist）解决方案。官方表示，这是首个符合欧盟新规要求的解决方案，计划今年第四季度上车量产。

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