京东回应收购永辉传闻：目前没有这个意向

IT之家 8 月 1 日消息，据雪豹财经社今日早些时候消息，京东近期正与永辉接洽收购事宜，双方进行了至少一轮初步沟通，暂未达成一致。报道称，目前，京东倾向于全资收购，且表现得较为强势，目的是得到永辉的实际控制权。

对此，京东向 36 氪回复称：目前没有这个意向。

雪豹财经社报道称，永辉创始人兼董事长张轩松更倾向于接受京东的纯财务投资，不想将自己 20 多年的心血完全交予他人。永辉方面目前还没有回应。

据IT之家此前报道，京东目前正在发力线下渠道。今年 6 月上海证券报报道称，京东集团将新成立创新零售部，整合七鲜、拼拼等业务成为独立业务单元，深入零售线下业务布局，探索创新模式。

而另一边，2021 年和 2022 年，永辉累计亏损超 67 亿元，股价也长期在 3.5 元低位徘徊，较高点跌去了约 70%。

其实早在 2015 年，京东就斥资 46 亿元收购永辉 10% 的股份。永辉 2023 年 Q1 财报显示，京东及其旗下宿迁涵邦投资公司共持有 13.38% 的股份，是永辉的第二大股东。

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