立减 600 元 + 24 期免息：vivo X90s 手机 3499 元起京东探底

vivo X90s 手机开售于 6 月 30 日，该手机搭载天玑 9200 + 处理器，支持 Wi-Fi 7。

今日京东自营（京喜特价 App）直降 400~600 元，到手价为：

8GB+256GB 版 3499 元（发售价 3999 元）

12GB+256GB 版 3749 元（发售价 4299 元）

12GB+512GB 版 4099 元（发售价 4699 元）

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下单后不要支付，返回“京东”App 支付，还可支持 24 期免息。

晒单赠 66W 充电套装，另外下单后可咨询客服是否还有耳机赠品（目前可能是脖挂运动耳机）。

机器到手后可通过“X 鱼”购买 vivo care / 碎屏保等官方服务，价格划算不说，用起来也更安心。

vivo X90s 有青漾、至黑、告白和华夏红四种配色，搭载天玑 9200+ 芯片（3.35 GHz CPU ），新增支持 Wi-Fi 7；配有自研影像芯片 V2，保留曲面边缘和 1260p 分辨率的 6.78 英寸 OLED 屏幕。

vivo X90s 手机支持 LPDDR5X+UFS4.0 存储，配有 120W 双芯闪充、IP64 防尘防水，比上一代略重一点点，整体提升是在处理器和网络方面，IT之家附两代产品参数对比表：

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