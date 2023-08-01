大众 ID.3 车型国内 7 月订单量破万，降价 3.7 万元效果显著

IT之家 8 月 1 日消息，上汽大众今日宣布，大众 ID.3 纯电车型 7 月订单量突破 10000 辆，最高单日订单达 950 辆，环比增长 689%。

本次订单飙升主要得益于 7 月的降价活动。7 月 7 日，2023 款上汽大众 ID.3 宣布至高立减 3.7 万元，售价 12.59 万元起，限量 7000 台，截至 7 月 31 日。

IT之家附车型配置：

2023 款大众 ID.3 长宽高分别为 4261/1778/1568 毫米，轴距为 2765 毫米，行李箱容积 385L-1267L，整备质量 1760kg；拥有极光绿、赛博黄、晶质白、离子灰四款配色，配备 4 门发光门把手、18/20 英寸轮毂、悬浮式车顶、Pure / Pro 侧标、前 / 后驻车雷达、倒车影像、LED 远近光灯、自动大灯等。

该车内部配备 5.3 英寸数字仪表 + 10 英寸悬浮式中控屏，支外后视镜加热、无线 / 有线手机映射、多维律动音响、双区自动新风空调、ESP 车辆稳定行驶等，极智版增加 360 度全景影像作为选装配置。

动力上，该车搭载永磁同步电机，最大功率为 125kW，最大扭矩为 310N・m，匹配单速比两级减速器；内置 52.8 千瓦时三元锂离子电池，CLTC 综合工况下纯电续航为 450 公里，0-50 公里加速 3 秒，最高车速 160km/h。

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