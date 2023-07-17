因中国售价更低，大众纯电车型 ID.3 遭德国消费者吐槽

IT之家 7 月 17 日消息，近期有不少欧洲消费者在推特上吐槽，称大众汽车“跟德国人开了个玩笑”。

具体原因，是因为当地消费者发现大众旗下的紧凑型纯电轿车 ID.3 在中国的售价，比在德国老家的售价要低得多。具体数据方面，该车在德国售价为 39990 欧元（IT之家备注：当前约 32.1 万元人民币）起，而同款车型在中国售价却仅需不到 16000 欧元（当前约 12.8 万元人民币）起。

有部分激进的德国网友甚至表示，对于“白痴”的德国人来说，电动汽车就是一个骗局。也有捷克网友直言道，“大众一定是走投无路了，我肯定是一个十足的白痴，才会在这里‘斥巨资’购买相同的电动汽车”。

然而更有意思的事情来了，有网友贴出中国汽车网站的销量统计表，一语道破现实：“然而中国消费者并不喜欢大众 ID.3”。

IT之家此前报道，7 月 7 日上汽大众官宣，2023 款 ID.3 至高立减 3.7 万元，售价 12.59 万元起，限量 7000 台，截至 7 月 31 日。

大众汽车的一位女发言人在接受外媒 Autobild 采访时解释道，价格差异是由多种因素造成的：

中国市场具有生产成本优势，能源成本较低。

二是因为该车型几乎所有的供应商都来自中国，较短的运输路线和较低的生产成本，使销售价格更加低廉。

特斯拉、比亚迪等厂家的“价格战”愈演愈烈，大众汽车自然也不甘落后。

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