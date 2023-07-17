2023 升级款大众 ID.4 X 纯净长续航版上市，售 24.1888 万元

IT之家 7 月 17 日消息，上汽大众 2023 升级款 ID.4 X 纯净长续航版今日上市，售价为 24.1888 万元，与之前的版本相同。该车定位在升级款 ID.4 X 纯净智享版和升级款 ID.4 X 智享长续航版这两个配置版本之间，拥有高达 607 公里的 CLTC 工况续航里程力。

IT之家注意到，2023 升级款 ID.4 X 纯净长续航版在外观方面进行了一些改变，增加了两种新的车身配色，分别是碳晶黑和薄荷绿，这两种配色都需要额外支付 1000 元的选装费用。碳晶黑配色的车型在一些细节处加入了红色装饰，显得更加动感和时尚。薄荷绿配色的车型则给人一种清新和自然的感觉。内饰方面，该车沿用了老款车型的设计风格，采用了全液晶仪表和悬浮式中控屏。

2023 升级款 ID.4 X 纯净长续航版的动力系统由一台后桥驱动电机组成，其最大功率为 150 千瓦，峰值扭矩为 310 牛・米。该车搭载了一块 83.4 千瓦时的三元锂电池，在 CLTC 工况下可以行驶 607 公里，这意味着该车可以满足大多数用户的日常使用需求，甚至可以进行一些中远程的出行。

大众 ID.4 X 是大众首款纯电动 SUV 车型，也是大众品牌在全球范围内推出的首款基于 MEB 平台打造的纯电动车型。2023 升级款 ID.4 X 纯净长续航版的推出，进一步丰富了该车系的产品线。

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