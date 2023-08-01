基因技术新突破：未来可通过可穿戴电刺激恢复人体机能

IT之家 8 月 1 日消息，来自苏黎世联邦理工学院的科学团队近日在《Nature》上发表研究成果，可以通过电流刺激来激活靶基因的“电遗传”接口，从而触发人类细胞生成胰岛素。

科学家认为该接口在未来有广阔的应用前景，可以直接通过电流刺激的方式，控制人类 DNA，配合治疗剂量来治疗包括糖尿病在内的各种疾病。

该项目由 Jinbo Huang 带领，团队开发名为“直流（DC）驱动调节技术”（DART）的技术，可以通过电流触发特定的基因反应。

Huang 及其团队将该研究设备成为“一个飞跃”，希望在不久的将来，可以通过可穿戴设备来控制人体基因，激活某些无法正常启动的功能。

研究团队表示：

电子和生物系统以完全不同的方式运作，并且由于缺乏功能性的通信接口而在很大程度上不兼容。 生物系统是模拟的，由遗传学编程，由进化缓慢更新，由流过绝缘膜的离子控制；电子系统是数字化的，由易于更新的软件编程，由流过绝缘电线的电子控制。 通过研发可控制基因表达的电遗传接口的电子设备，可以提高电子和遗传的兼容性和互操作性。

IT之家在此附上论文地址，感兴趣的用户可以深入阅读。

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