IT之家 8 月 1 日消息，smart 中国今日公布了 2023 年 7 月的汽车交付数据，7 月 smart 在国内交付 4292 辆新车，环比增长超 12%。新一代 smart 在国内累计交付 37044 辆汽车。

全新 smart 精灵#3 已于今年 6 月 1 日在国内正式上市，之后 20 天内便立即开启交付。

根据规划，到 2024 年，smart 品牌每年都会有一款新车型面世，品牌焕新后的第三款车型会在明年进行预热。

目前已有部分车企公布了 7 月销量或交付量，IT之家简单汇总如下：

五菱缤果纯电小车 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。

别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

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