卡普空与 AVI-8 联合推出限量款手表：基于街机游戏《1942》打造，仅 600 件

IT之家 8 月 1 日消息，卡普空手表制造商 AVI-8 合作，推出了两款基于街机游戏《1942》的限量款手表，售价 365 美元（IT之家备注：当前约 2610 元人民币）/385 美元（当前约 2753 元人民币）。

这款新手表名为“AVI-8 X Capcom 1942 Flyboy 限量版”，有两个版本。Blue Ace 版本售价 365 美元 / 348 英镑，配有不锈钢表带和蓝色尼龙表带；Blace Ace 版本售价为 385 美元 / 367 英镑，配有黑色不锈钢表带和黑色尼龙表带。每种颜色限量 300 件，之后将不再生产。

两款手表的秒针上均附有 1942 年主角飞机的小精灵，官方称“每款手表均采用令人印象深刻的高规格构造，并注重细节，展现了腕表和 1942 年比赛中的世界。”

此外，卡普空为了庆祝公司成立 40 周年，最近还推出了 Capcom Town，提供多种内容，包括复古游戏、博物馆和“商品工厂”，玩家可以在其中下载卡普空主题的 Twitter 图标。博物馆部分展示了 500 多件热门游戏的艺术品、、设计文档、视频和音乐精选，包括《怪物猎人》、《生化危机》、《街头霸王 V》、《洛克人》、《鬼泣》、《逆转裁判》等。

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