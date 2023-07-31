消息称苹果 Apple Watch S9 手表性能将迎来三年来首次大幅提升

IT之家 7 月 31 日消息，据彭博社记者 Mark Gurman 爆料，苹果将在今年秋天推出三款的 Apple Watch 新品，包括 41mm 和 45mm 的 Apple Watch S9 系列以及第二代 Apple Watch Ultra。

▲ Apple Watch S8

其中，Apple Watch S9 通过搭载即将推出的 S9 处理器将迎来“相当大的性能提升”。虽然 S7 到 S8 的更新没有提供人们期望的性能提升，但 Gurman 坚持认为这将是自 Series 6 以来首次“显著的速度改进”。

Gurman 还分享了有关第二代 Apple Watch Ultra 的小细节，这款产品的工程机已经测试了深色钛金属版本。虽然它因为“设计师不喜欢外观”而被取消，但该选项在“理论上”仍然可能发生。

▲ Apple Watch Ultra

苹果在去年举行的秋季发布会上正式推出 Apple Watch S8 系列以及首款 Apple Watch Ultra 智能手表，均搭载 S8 处理器。前者为 Apple Watch 常规升级版本，配备配有 41mm 和 45mm 两种尺寸表盘，表壳拥有铝金属和不锈钢两种材质；后者配备 49mm 钛金属表壳和纯平面蓝宝石玻璃表镜，屏幕亮度最高达 2000 尼特，支持 100 米防水以及 IP6X 级防尘。

关于 Apple Watch S9 系列以及第二代 Apple Watch Ultra 的具体规格，IT之家也会持续关注并带来最新报道。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。