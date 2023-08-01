IT之家 8 月 1 日消息，创维汽车于今日公布了 2023 年 7 月的交付数据，7 月共交付 3452 辆，其中含海外出口 974 辆，同比增长 151.42%，六、七月均实现月销三千辆以上。

创维汽车目前正在准备旗下第二代产品的“前沿突破技术”800V+4C 超级快充技术，以及“全新智能车机”SKYLINK 和小维 GPT，有望在后续实现装车。

据IT之家此前报道，创维官方介绍，其最新推出的 800V+4C 超级快充技术可实现“充电 8 分钟续航 352 公里”，将于创维汽车二代产品搭载的 4C 超级快充电池，可在 7.5 分钟内完成电池 0％-80％的充电，电池系统寿命可达 100 万公里，号称“让充电真正实现像加油一样方便、快捷”。

此外，创维汽车还发布了旗下大模型智能问答系统 —— 小维 GPT。官方表示，该系统由创维汽车基于人工智能语言模型技术，采用 GPT 模型进行语言学习和理解，旨在“为用户提供智能语音交互、智能问答等功能”，于 7 月 19 日进行全网 OTA 升级，并预计到 12 月底完成 4.0 版本的迭代。

据创维官方消息，创维汽车旗下新一代产品将成为全球首发 ChatGPT 量产车型。

目前已有部分车企公布了 7 月销量或交付量，IT之家简单汇总如下：

‎五菱缤果纯电小车 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

‎广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。

‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

‎截至 7 月 30 日，理想汽车 7 月销量已达 3.25 万辆。

上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

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