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《塞尔达传说：王国之泪》开发团队和制作人获 CEDEC 2023 特别大奖

2023/8/1 16:05:35 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 1 日消息，日本电娱协会 CESA 公布了游戏开发者大会《CEDEC2023》最新特别大奖获奖者 ——《塞尔达传说：王国之泪》开发团队和制作人青沼英二。值得一提的是，宫崎英高、小岛秀夫等知名游戏制作人都曾获得该奖。

IT之家从官方获悉，CEDEC 奖旨在表彰在推动计算机娱乐发展方面取得的杰出成就，“特别奖”旨在表彰那些对计算机娱乐发展做出贡献的人

CEDEC 对《塞尔达传说：王国之泪》的评价为：

 《塞尔达传说》系列中不受现有游戏模式束缚的独特世界观、持续追求的态度持续对日本及海外的众多用户产生强烈影响。

该系列的制作方式和独特的匠心给游戏开发者带来了新的视角，它也对各种游戏设计产生了很大的影响。

最新作品《塞尔达传说 王国之泪》中，世界观达到前作继承“可以制作车辆等各种东西”的用户创意元素，给游戏带来了新的刺激和创意，其高自由度引起了广泛关注。受到众多用户的高度评价。

《CEDEC AWARDS 2023》各部门的大奖获奖颁奖仪式将于 8 月 24 日举行，感兴趣的小伙伴可点此进入官网查看

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关键词：塞尔达传说

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