《塞尔达传说：王国之泪》登顶欧洲上半年游戏销量榜

IT之家 7 月 19 日消息，据 GfK 提供的最新数据显示，《塞尔达传说：王国之泪》击败了《霍格沃茨之遗》和《FIFA 23》，拿下了今年上半年欧洲销量榜第一。

IT之家从 Gfk 发布的图表中发现，该统计数据包含了英国以及欧盟主要区域的游戏实体版销量排名，但没有公布具体的销量数据，其中《塞尔达传说：王国之泪》在英国及欧盟市场中成为最畅销作品，而《霍格沃茨之遗》排行第二，第三名是《FIFA 23》。

▲ 图源 Gfk

对于《塞尔达传说：王国之泪》取得如此佳绩并不令人感到意外，本作上市三天后官方就宣布游戏全球销量已突破 1000 万份（日本本土 224 万份，美国超过 400 万份），吉尼斯世界纪录（GuinnessWorldRecord）官网于上月 25 日发布博文，宣布《塞尔达传说：王国之泪》超过《任天堂明星大乱斗特别版》于 2018 年创造的纪录，成为首销速度最快的任天堂游戏。

▲ 图源 任天堂 Nintendo Games Press

《塞尔达：王国之泪》是继 2017 年《塞尔达：荒野之息》之后的塞尔达系列新作，延续了开放世界的游戏风格，同时加入了更多的创新元素和彩蛋。游戏中，玩家将扮演勇者林克，与公主塞尔达一起探索海拉鲁王国的奥秘，拯救被黑暗力量侵蚀的世界。

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