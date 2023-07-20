消息称任天堂 9 月将举行下一次发布会，《密特罗德 Prime2》《塞尔达传说》重制版将亮相

IT之家 7 月 20 日消息，任天堂在 2021 年和 2022 年都在 9 月举行了相关直面会，近日知名游戏主播兼爆料人 Jeff Grubb 在其最新一期 YouTube 节目 Nintendogs 104 中认为：“任天堂今年也会和往年一样于 9 月份开启新一轮的直面会”。

IT之家通过其节目得知，在游戏方面上，Jeff Grubb 表示“密特罗德三部曲”中的第二作 《银河战士（密特罗德）Prime 2：黑暗回音》移植版很快就会到来，虽然具体时间和细节没有透露，但他强调这次的画面和操作会有所进化，不过和之前推出的《银河战士（密特罗德） 究极 复刻版》比还有所差距。

▲ Jeff Grubb 所发布的视频

此外，今年晚些时候还会有部与《王国之泪》无关的《塞尔达传说》作品，Jeff Grubb 表示，该《塞尔达传说》可能是历史作品《塞尔达传说：风之杖》或《塞尔达传说：黄昏公主》 的高清重制版，Jeff Grubb 此前曾多次提及任天堂正在重制这两款作品，不过它们均未在之前的直面会中出现。

据悉，在游戏《银河战士（密特罗德）》中，玩家会前往行星探索，期间需要切换面罩解开谜题和活用武器来迎战敌人。背景是主角为了追踪从“宇宙海盗”的遇难船只逃逸的宿敌“利德雷”，银河最强的赏金猎人“萨姆斯・亚兰”来到了未知的行星，而后展开的故事。

▲ 图源 任天堂

而《塞尔达传说：风之杖》、《塞尔达传说：黄昏公主》则是任天堂的经典冷饭游戏，这两款游戏最初登陆任天堂的 GameCube、Wii 平台 （Wii 可以直接运行 NGC 游戏），之后在 Wii U 平台上推出高清重制版，若这两款游戏在接下来登陆 Switch 平台，则代表它们已经横跨了任天堂四个世代。

▲ 图源 任天堂

《塞尔达传说：风之杖》的背景是在茫茫大海上的一片群岛上。玩家依旧操控的是系列主角林克，他将为了获得神之遗物众神的三角力量再次面对自己的宿敌 —— 加农。在大部分的游戏时间里，林克将扬帆穿行在各个岛屿之间，探索各个地牢迷宫和神庙以获得足够的力量来击败加农。林克还将为寻找他失踪的妹妹雅丽儿而努力。

▲ 图源 任天堂

《塞尔达传说：黄昏公主》的背景是《时之笛》和《姆吉拉的假面》故事结束数百年后，下一任林克要防止海拉鲁大陆被名为“黄昏领域”的邪恶平行宇宙吞噬，在游戏中，林克以人型和狼型出现，并得到神秘角色米多娜的帮助。

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