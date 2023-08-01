2023 款上汽大众途观 L 车型售价下调，16.99 万元起

IT之家 8 月 1 日消息，2023 款上汽大众途观 L 售价下调，起售价 16.99 万元，原价 19.98 万-26.08 万元，目前官方仅公布了入门版车型优惠价，截至 8 月 31 日。

IT之家从官网获悉，途观 L 前脸采用 Matrix 矩阵式大灯设计，镀铬装饰条与两端锐利修长的前灯相互贯通，搭配横向氛围灯带，更具运动时尚感；长宽高分别为 4733/1839/1673mm，轴距为 2791mm，配备 19 吋飞翼式铝合金轮毂；采用全新设计的 R-Line 风格运动包围套件，车侧拥有特别设计的“R”字标识。

内饰方面，新车配备 12 英寸中控大屏、10.3 英寸数字液晶仪表、电动折叠外后视镜等，搭载 IQ.智慧车联车机系统，支持 Carlife 和 Carplay。

动力上，入门版车型搭载 1.5T 发动机，最大功率为 118kW，峰值扭矩为 250N・m，匹配 7 挡湿式双离合变速箱，百公里加速 9.9S，WLTC 综合百公里油耗 6.6L。

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