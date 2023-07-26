大众汽车、奥迪汽车官宣：分别与小鹏汽车、上汽集团达成战略合作

IT之家 7 月 26 日消息，今日，大众汽车官方发布声明：大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术合作框架协议，奥迪汽车与上汽集团签署备忘录并深化现有合作，两项合作内容都提到将“联合开发专属中国市场的电动智能网联汽车”。

据称，大众汽车与小鹏汽车将计划在合作初期阶段，面向中国的中型车市场共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于 MEB 平台的产品组合，并计划于 2026 年走向市场。

同时，作为长期战略合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约 7 亿美元，交易完成后，大众汽车集团将获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。

奥迪与上汽方面，双方将共同开发车型，以“快速、高效地拓展高端市场智能网联电动车产品组合”。作为规划的第一步，奥迪将推出全新的电动车型，并称要进入此前在中国尚未覆盖的细分市场。

此外，大众官方表示上述共同开发的纯电车型 “将配备最先进的软硬件，为中国客户提供直观、互联的数字化体验”。

IT之家注意到，小鹏汽车 CEO 何小鹏今晚也晒出了自己与大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德（Ralf Brandstaetter）的合影，并期待“大和小的携手”。贝瑞德亦在个人微博上发文表示，“人们常说“强强联手”—— 与合作伙伴强强联合，我们的竞争力将获得共同提升。”

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