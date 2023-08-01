飞凡汽车 7 月交付 2060 辆，连续 3 个月销量突破 2000 台

IT之家 8 月 1 日消息，飞凡汽车公布 7 月数据，当月交付 2060 辆，连续 3 个月销量突破 2000 台。同时，北京、成都、杭州、广州、苏州、武汉、郑州等更多城市换电站将于年底前陆续落成。

IT之家此前报道，飞凡 F7、飞凡 R7 将于近期推送 OTA 升级，主要包括：

RISING PILOT 智驾能力“大幅升级”

引入“光维感知建模”技术，对各种环境下的相邻车辆大灯识别能力加强

Stream Traffic 可跟随摩托车 (过路口)、电瓶车，可从容应对更复杂的城市路口

跟车能力提升 7%，可更灵敏判断出加塞“侵蚀”车道场景

变道舒适性加强，新增主动加速变道功能

“行泊一体”遥控泊车功能上线

高速领航覆盖城市开通至 205 个

RISING OS 交互体验“全面优化”

RISING MAX 多线程影音系统优化 9%，屏幕无缝流转速度“更丝滑”

语音控制升级，新增 4000 条语音泛化指令（如打开电动尾门）

新增后排爱奇艺语音控制开启和关闭功能

音响音质升级：三维音场深度进一步加强

新增“飞跃阿尔卑斯”主题

新增雷石 KTV 功能

目前大部分车企都已经公布了 7 月销量或交付量，汇总如下：

飞凡汽车交付 2060 辆。

比亚迪 7 月新能源汽车销量 262161 辆，同比增长约 61.3%。比亚迪今年销量累计达 1517798 辆，同比增长 87.63%。

上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

‎广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。

‎理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%。

蔚来 7 月交付新车 20462 台，同比增长 103.6% 创历史新高

‎五菱缤果 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

零跑汽车 7 月新车共计交付 14335 辆，交付量再创新高。

极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台

上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆，同比下降 47.83%

‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

极狐汽车 7 月交付 1826 辆

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