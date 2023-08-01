长城汽车 7 月销售新能源乘用车 28896 辆，同比增长 163%

IT之家 8 月 1 日消息，长城汽车公布 7 月新能源乘用车销量数据，当月销售 28896 辆，同比增长 163%；1-7 月累计销售 121965 辆，同比增长 64％。
IT之家附各品牌销量：
哈弗新能源 10105 辆
欧拉新能源 10116 辆
魏牌新能源 6652 辆
坦克新能源 2023 辆
此前，长城汽车针对北京、天津、河北、福建、浙江、山西、山东、河南等受到暴雨灾害突袭的长城汽车用户，推出 6 项“爱心关怀”服务，截至 8 月 31 日：
无忧救援：24 小时救援守护、50km 免费拖车救援
免费检测：进站车辆免费检测、三电系统深度检测
维保优惠：泡水车辆维修相关配件材料 85 折、工时 7 折优惠
高效理赔：专人跟进、开辟保险理赔专属绿色通道
延时维保：预约用户售后维保、接待延时至晚 10 点
全车消毒：水淹车辆维修完毕提供全车免费消毒
目前大部分车企都已经公布了 7 月销量或交付量，汇总如下：
长城汽车 7 月新能源乘用车销售 28896 辆，同比增长 163%；1-7 月累计销售 121965 辆，同比增长 64％。
飞凡汽车交付 2060 辆。
比亚迪 7 月新能源汽车销量 262161 辆，同比增长约 61.3%。比亚迪今年销量累计达 1517798 辆，同比增长 87.63%。
上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。
广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。
理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%。
蔚来 7 月交付新车 20462 台，同比增长 103.6% 创历史新高
五菱缤果 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。
零跑汽车 7 月新车共计交付 14335 辆，交付量再创新高。
极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。
小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。
哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台
上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。
别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。
赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆，同比下降 47.83%
smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。
创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。
岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。
极狐汽车 7 月交付 1826 辆
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