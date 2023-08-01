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长城汽车 7 月销售新能源乘用车 28896 辆，同比增长 163%

2023/8/1 20:51:12 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 月桂使者 的线索投递！

IT之家 8 月 1 日消息，长城汽车公布 7 月新能源乘用车销量数据，当月销售 28896 辆，同比增长 163%；1-7 月累计销售 121965 辆，同比增长 64％。

IT之家附各品牌销量：

  • 哈弗新能源 10105 辆

  • 欧拉新能源 10116 辆

  • 魏牌新能源 6652 辆

  • 坦克新能源 2023 辆

此前，长城汽车针对北京、天津、河北、福建、浙江、山西、山东、河南等受到暴雨灾害突袭的长城汽车用户，推出 6 项“爱心关怀”服务，截至 8 月 31 日：

  • 无忧救援：24 小时救援守护、50km 免费拖车救援

  • 免费检测：进站车辆免费检测、三电系统深度检测

  • 维保优惠：泡水车辆维修相关配件材料 85 折、工时 7 折优惠

  • 高效理赔：专人跟进、开辟保险理赔专属绿色通道

  • 延时维保：预约用户售后维保、接待延时至晚 10 点

  • 全车消毒：水淹车辆维修完毕提供全车免费消毒

目前大部分车企都已经公布了 7 月销量或交付量，汇总如下：

  • 长城汽车 7 月新能源乘用车销售 28896 辆，同比增长 163%；1-7 月累计销售 121965 辆，同比增长 64％。

  • 飞凡汽车交付 2060 辆。

  • 比亚迪 7 月新能源汽车销量 262161 辆，同比增长约 61.3%。比亚迪今年销量累计达 1517798 辆，同比增长 87.63%。

  • 上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

  • ‎广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。

  • ‎理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%。

  • 蔚来 7 月交付新车 20462 台，同比增长 103.6% 创历史新高

  • ‎五菱缤果 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

  • 零跑汽车 7 月新车共计交付 14335 辆，交付量再创新高。

  • 极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

  • 小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

  • 哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台

  • 上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

  • ‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

  • 赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆，同比下降 47.83%

  • ‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

  • 创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

  • 岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

  • 极狐汽车 7 月交付 1826 辆

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关键词：销量长城汽车

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