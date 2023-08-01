微软提交新文件：督促英国 CMA 重审动视暴雪交易，要求尽快通过批准

IT之家 8 月 1 日消息，英国竞争与市场管理局（CMA）一直反对微软收购动视暴雪，不过在美国贸易委员会（FTC）上诉微软失败之后，英国 CMA 对于动视暴雪收购案的态度有所软化。

IT之家此前曾报道，在美国 FTC 上诉再次失败之后，英国 CMA 上周宣布延长审查截止日期 6 周时间，原定于 7 月 18 日，现调整为 8 月 29 日。

而根据 The Verge 报道，微软已向英国 CMA 提交了一份新文件，以督促 CMA 尽快重新审视该交易案并通过相应批准。

▲ 微软处流出的相关文件，图源 The Verge

据悉，微软近期与云游戏公司 NWare 签署了一份协议，以换取该公司在法庭上的支持。而此前微软在接受欧盟监管机构调查时，也与英伟达、Boosteroid 等公司达成了类似的协议。

日前微软也与索尼签署了《使命召唤》的新合同，因此外媒推测，在日后微软与英国 CMA、美国 FTC 的周旋中，索尼应当会保持中立态度。

而微软自身也据上述签订的协议，要求英国 CMA“重新评估‘动视暴雪收购案’”。

此外，微软还在制定相关收购文件的最终提案，以便更直接地解决英国 CMA 的顾虑，其中可能涉及出售微软在英国的部分云游戏版权。

从微软近来的种种行为，可以看出其为了收购动视暴雪可谓“拼了”，但究竟英国 CMA 对微软这些举动是否“在意”，还需要时间来判断。

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