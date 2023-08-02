第二架国产大飞机 C919 今起执飞沪蓉空中快线

IT之家 8 月 2 日消息，东方航空公司近日迎来了第二架国产大飞机 C919，该飞机今日开始在上海虹桥至成都天府的空中快线运营，与首架 C919 飞机共同承担该航线的客运任务。这是继今年 5 月 29 日全球首架交付的国产大飞机 C919 首次载客商业飞抵成都后，国产大飞机在沪蓉航线上的又一重要进展。

▲ 图源：中国东方航空

东航接收的第二架国产大飞机 C919（飞机注册号为 B-919C）是由中国商用飞机有限责任公司研制的窄体客机，采用了先进的设计理念和技术，具有高效、环保、安全、舒适等特点。该飞机于 7 月 16 日在上海正式交付给东航，并从上海浦东国际机场调机飞往上海虹桥国际机场，正式入列东航机队。

飞常准 App 显示，8 月 2 日东航的 MU9197、MU9198 执飞飞机编号已变为“B919C”。目前，沪蓉航线中采用 C919 飞机执飞的航班，只有成都天府往返上海虹桥 MU9197、MU9198 两个航班。第二架 C919 飞机计划于 8 月 2 日 8 时 05 分从上海虹桥起飞，11 时 10 分抵达成都天府，停留 1.5 个小时后，将于 12 时 40 分再次起飞，从成都天府飞往上海虹桥。

IT之家此前报道，中国东航此前与中国商飞已签署了首批 5 架 C919 购机合同。东航还专门成立了 C919 飞行部、C919 客舱部，设立了 C919 签派放行席位、专职工程管理岗位、国产飞机维修管理中心等专业部门，储备了相关专业人员，积累了全系统的安全运行和服务保障经验。

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