华为 Watch4 Pro 智能手表推送 HarmonyOS 3.1.0.168 固件更新，新增多项运动模式

IT之家 8 月 2 日消息，华为近日向华为 Watch4 Pro 智能手表推送了 HarmonyOS 固件更新，固件版本为 3.1.0.168 (SP5C00E168R1P170) ，此次固件大小为 589MB，新增了多项运动模式，并针对睡眠、系统功耗方面进行了优化，详情如下：

新增自由潜水模式

新增操场跑步模式

新增支持星历手动更新 (路径: 锻炼> 锻炼设置 > 定位服务 > 星历更新)

支持连接 HUAWEIS-TAG 运动传感设备

优化睡眠报告的通知提示

优化部分场景系统功耗及性能

说明: 全能模式和超长续航模式均支持以上新增功能和优化

IT之家附华为 Watch4 Pro 智能手表参数信息：

华为 WATCH 4 系列手表支持高血糖风险评估研究，据官方描述，此功能基于华为 TruSeenTM 5.0+ 监测技术，通过周期性佩戴，集成白天和夜间不同状态下的生命体征监测数据，最终根据持续 7 天以上连续佩戴，可实现高血糖风险评估，并根据风险等级给测试者提供建议。

华为 WATCH 4 系列还支持微体检功能，可进行 10 项健康数据的监测和风险评估，快速检测心率、血氧、压力、体温、心电图、血管弹性、血管风险筛查、肺功能评估、慢阻肺风险筛查、肺部感染风险筛查，并在手表和 App 端同时生成微体检报告，还支持异常提醒、健康趋势分析、专业医疗机构远程问诊。微体检功能支持各种系统智能手机，无需担心手机兼容问题。

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