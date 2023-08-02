北汽蓝谷：北京新能源汽车 7 月销售汽车 3359 辆，今年累计同比增长 86.68%

IT之家 8 月 2 日消息，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司今日公布了子公司 2023 年 7 月份产销快报。

北京新能源汽车 7 月生产汽车 1529 辆，低于去年同期的 2285 辆，今年累计生产汽车 6284 辆，同比下降 24.9%；7 月销售新车 3359 辆，略低于去年同期的 3640 辆，今年累销 38550 辆，同比增长 86.68%。

IT之家发现，北汽蓝谷上个月的公告显示，北京新能源科技股份有限公司 6 月销量为 11224 辆，因此 7 月有大幅下降。

北汽蓝谷 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为-210,000 万元到-180,000 万元，即亏损 18 亿到 21 亿元。对于本期业绩预亏的主要原因，北汽蓝谷总结如下：

（一）新能源汽车市场竞争进一步加剧，价格不断下行，挤压利润空间；

（二）公司产品仍处于持续爬坡期，规模效应不足，产品成本持续承压；

（三）公司为应对市场竞争，提升产品及品牌竞争力，在技术研发、品牌渠道建设上持续投入，对公司业绩产生影响。

近日，北汽蓝谷在接受机构调研时表示，为了更好地满足消费者通过汽车产品赋能出行、生活的需求，北汽和华为坚持合作共同推动汽车产品与智能科技的深度融合，共同打造更加智能、绿色、安全的综合出行解决方案。

目前大部分车企都已经公布了 7 月销量或交付量，IT之家汇总如下：

比亚迪 7 月新能源汽车销量 262161 辆，同比增长约 61.3%。比亚迪今年销量累计达 1517798 辆，同比增长 87.63%。

上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

广汽丰田 7 月销量 71343 台，其中凯美瑞销售 17613 台

理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%。

蔚来汽车 7 月交付新车 20462 台，同比增长 103.6% 创历史新高

‎五菱缤果 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

零跑汽车 7 月新车共计交付 14335 辆，交付量再创新高。

深蓝汽车 7 月交付 13172 辆，S7 车型累计交付达 9197 辆

极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

银河 L7 车型 7 月销量 10058 辆，号称“刷新中国混动 SUV 市场月销破万速度”。

哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台

上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆，同比下降 47.83%

‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

飞凡汽车 7 月交付 2060 辆。

极狐汽车 7 月交付 1826 辆。

阿维塔汽车 7 月交付 1786 台

高合汽车 7 月整体交付数量超过 500 台。

北汽蓝谷子公司北京新能源汽车 7 月销售汽车 3359 辆，今年累计同比增长 86.68%。

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