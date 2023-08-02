手机-汽车互联性能体验测评：华为 HiCar 超苹果 CarPlay 拿下第一

IT之家 8 月 2 日消息，8 月 1 日，智慧车联产业生态联盟（ICCE）在北京发布了业界首份《手机-汽车互联 性能体验测评报告》（以下简称《测评报告》）。据《测评报告》结果显示，HUAWEI HiCar 超过 Apple Carplay、Baidu Carlife+，荣获 96.63 的最高得分，排名第一。这一成绩表明 HUAWEI HiCar 在无线连接、桌面显示、音频输出、用户操作、语音交互五大体验层面的综合表现优于行业其他产品，是当前市场上体验最好的手机-汽车互联解决方案之一。

ICCE 针对产业伙伴重点关注的 5 大体验场景 / 11 项体验指标，结合主流手机-汽车互联方案随机选取 6 款车进行测评，以期为主机厂、供应商和终端厂商集成开发手机-汽车互联方案提供验收指导和参考依据。

ICCE 优先聚焦解决手机-汽车互联领域 96% 的体验问题（连接、音频、视频、操控和交互场景），在成员单位深圳微测检测 智慧车联实验室的参与下，执行联盟标准 T / ICCE 205-2023《移动终端与车载设备互联 体验测评规范》，完成主流方案的测评落地。

《测评报告》发现，大多数手机-汽车互联方案体验可达到 85 分以上，较好满足用户需求；同时由于方案实现差异，不同场景上性能体验不同。同时针对主流手机-汽车互联方案，测试结论如下：

Apple Carplay 获得 90.32 分，桌面显示流畅、用户操作流畅和语音交互准确；

Baidu Carlife + 获得 73.15 分，无线连接快、桌面显示流畅；

HUAWEI HiCar 获得 96.63 分，无线连接快、音频输出流畅和语音交互准确。

HUAWEI HiCar 是华为打造的人-车-家全场景智慧互联解决方案，可帮助用户实现手机应用无缝流转到汽车，让汽车快速共享智能手机丰富的应用生态和服务。目前支持超过 370 款的国内外汽车型号和 Top100 + 生态应用。IT之家注意到，将在今年 8 月 4 日-8 月 6 日举办的华为开发者大会 2023（HDC.Together）上，华为将发布基于鸿蒙 4.0 的 HUAWEI HiCar 4.0。

ICCE 联盟由中国汽车工业协会和中国信息通信研究院两大产业 TOP 协会牵头联合国内各方产业链成立，是中国本土崛起的、代表中国产业和消费者需求的开放平台。

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