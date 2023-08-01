魏牌摩卡、拿铁、玛奇朵系列车型第三季度 OTA 升级预告：首发华为 HiCar4.0 手机车联网系统

IT之家 8 月 1 日消息，继昨天预告了自家旗舰车型蓝山的第三季度 OTA 升级之后，魏牌新能源今日又宣布，旗下摩卡、拿铁、玛奇朵系列车型预计将在第三季度获得 OTA 升级。此次官方预告的升级内容如下：

优化系统流畅性和交互

提升开机速度、设置 / 车控 / 多媒体等应用响应速度

更新 Coffee.AI 开机动画、操作界面

增设快捷入口按钮

解决车机蓝牙在车辆上锁时未断开等问题

多媒体性能及界面优化

多媒体界面改用分类平铺方式显示

腾讯爱趣听新增收藏订阅、每天听听等多种功能

解锁“银河音效”

丰富车机生态体验

华为 HiCar 4.0 全网首发，支持 ICCOA 联盟手机互联投屏（ IT之家注：ICCOA 联盟是由小米、OPPO、vivo 牵头发起，长安汽车、吉利控股、上汽集团、远峰科技、中科创达、中汽院智能网联等机构共同筹备的“智慧车联开放联盟”，可参考此前报道 ）

集成咖啡生活 App，支持香薰 / 水杯 / 儿童座椅 / 车载冰箱等硬件联动

能量回收优化

开启智慧巡航后，可开启制动能量回收功能

显示功能优化

仪表显示新增标准模式

360 环视呈现形式优化，界面鸟瞰图转换为卡片形态显示在桌面右侧

“技能口袋”新增公路头条

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