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魏牌摩卡、拿铁、玛奇朵系列车型第三季度 OTA 升级预告：首发华为 HiCar4.0 手机车联网系统

2023/8/1 11:54:30 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 1 日消息，继昨天预告了自家旗舰车型蓝山的第三季度 OTA 升级之后，魏牌新能源今日又宣布，旗下摩卡、拿铁、玛奇朵系列车型预计将在第三季度获得 OTA 升级。此次官方预告的升级内容如下：

优化系统流畅性和交互

  • 提升开机速度、设置 / 车控 / 多媒体等应用响应速度

  • 更新 Coffee.AI 开机动画、操作界面

  • 增设快捷入口按钮

  • 解决车机蓝牙在车辆上锁时未断开等问题

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多媒体性能及界面优化

  • 多媒体界面改用分类平铺方式显示

  • 腾讯爱趣听新增收藏订阅、每天听听等多种功能

  • 解锁“银河音效”

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丰富车机生态体验

  • 华为 HiCar 4.0 全网首发，支持 ICCOA 联盟手机互联投屏（IT之家注：ICCOA 联盟是由小米、OPPO、vivo 牵头发起，长安汽车、吉利控股、上汽集团、远峰科技、中科创达、中汽院智能网联等机构共同筹备的“智慧车联开放联盟”，可参考此前报道

  • 集成咖啡生活 App，支持香薰 / 水杯 / 儿童座椅 / 车载冰箱等硬件联动

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能量回收优化

  • 开启智慧巡航后，可开启制动能量回收功能

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显示功能优化

  • 仪表显示新增标准模式

  • 360 环视呈现形式优化，界面鸟瞰图转换为卡片形态显示在桌面右侧

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“技能口袋”新增公路头条

  • 可在开机时为用户推荐热门新闻内容

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