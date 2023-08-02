西部数据准备验证和交付 28TB 硬盘

IT之家 8 月 2 日消息，西部数据（Western Digital）本周早些时候发布了第 4 财季财报，并透露即将测试为数据中心（DPC）研发的 28TB 硬盘。

西部数据表示将充分利用节能垂直磁记录（ePMR）和最新版本的“平铺”磁记录（UltraSMR）技术，进一步提高硬件的存储容量。

西部数据首席执行官 David Goeckeler 在接受分析师和投资者采访时表示，IT之家翻译如下：

我们的 28TB UltraSMR 硬件即将展开资格认证。这款最先进的产品建立在 ePMR 和 UltraSMR 技术的成功基础上，并提供了全球客户信赖的性能和可靠性。 我们在完成认证和扩展之后，即将向客户交付这款硬盘产品。

西部数据的 28TB 硬盘基于第二代 ePMR 技术，并改进了记录头，允许更高的记录密度和更薄的轨道。

相比较传统磁记录（CMR）技术，UltraSMR 技术将存储密度提高了 20%，因此该公司需要在 24TB 硬盘基础上实现 28TB 的 UltraSMR 硬盘。

距离西部数据基于 HAMR 的硬盘进入市场至少还有 1.5 年的时间，该公司打算在未来几个季度利用第二代 ePMR 和 UltraSMR 技术的组合，为市场提供更高容量的产品。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。