泄密《王者荣耀》内容供应商遭全年全订单额 3 倍重罚，发声明致歉

IT之家 8 月 2 日消息，今日，《王者荣耀》官微发布“麦思吉网络科技有限公司就泄密王者荣耀内容的说明”。

麦思吉在说明中提到，在 2022 年 12 月至 2023 年 1 月之间，因公司对员工管理培训未到位，存在监控漏洞，未能及时发现公司前员工周某某，在下班人员稀少时间，利用平台系统漏洞，违规下载超出工作范围及超出项目方授权的版本内容。并以文字和截图形式，非法传输给第三方，导致相关未发布的内容提前泄露。给项目方带来损失，损害了王者用户的游戏体验，在网络群组中发布不当言论，在用户中造成不良影响。

麦思吉称，已开除该名涉事员工，并会继续追偿其对项目组及公司带来的损失；对该部门直属领导，处以罚没该季度全额奖金及全额岗位工资、全额绩效工资、暂停一次升职考核的严重处罚；对于直管的副总经理，处以罚没该季度全额奖金及全额岗位工资、全额绩效工资、及本年度年终奖的严重处罚。

此外，对于此次的事件造成的损失，麦思吉称愿意接受工作室全年全订单额 3 倍的重罚。

麦思吉科技有限公司成立于 2019 年 7 月，以网络游戏、手机游戏、互联软件的软件研发、游戏运营、技术支持和 IT 服务为主。

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