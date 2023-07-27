《王者荣耀》高帧率新增支持一加 Ace 2 Pro、努比亚 Z50S Pro 手机

IT之家 7 月 27 日消息，腾讯《王者荣耀》手游于 2023 年 7 月 26 日 7:00-8:00 对全服进行不停机更新，为两款新机带来了“极致画质 + 极高帧率”选项。

两款新增机型分别为努比亚 Z50S Pro 和一加 Ace 2 Pro，在设置界面提供了高帧率模式的开关按钮。

据IT之家此前报道，两款手机都是主打高性能的产品，努比亚 Z50S Pro 已经于 7 月 20 日发布，搭载了高通骁龙 8 Gen 2 领先版，也就是 3.36GHz 的高频版本，还有 4233mm² VC 均热板，散热总面积 42833mm²。

一加 Ace 2 Pro 手机已经官宣 8 月发布，全球首发搭载“航天级天工散热系统”，博主 @数码闲聊站 的爆料称，一加 Ace 2 Pro 手机搭载 3.2GHz 骁龙 8 Gen 2 处理器，采用满血散热技术，将提供 24GB LPDDR5X 以及 1TB UFS 4.0，配备 1.5K 曲面屏，支持 150W 快充。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。