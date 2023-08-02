消息称小米平板 6 Max 搭载骁龙 8 + 处理器，预计本月发布

IT之家 8 月 2 日消息，作为一款大尺寸平板产品，小米平板 6 Max 一经曝光便引发了网友的热烈关注。现在，博主 @数码闲聊站带来这款产品的最新消息。

该博主爆料，小米平板 6 Max 将与小米 MIX Fold 3 折叠屏手机一同发布，据称“产品定位非常高”，是小米的首款 14 英寸骁龙 8 + 旗舰平板，性能释放、影音表现、软件适配都有大幅提升。

小米 MIX Fold 3 折叠屏手机已经官宣将于本月发布，不出意外，小米平板 6 Max 会在同一场发布会亮相。

据IT之家此前报道，小米平板 6 Max 已经在 3C 认证网站上出现，其型号为“2307BRPDCC”。信息显示，这款平板电脑支持 67W 快充。目前，已经确认小米平板 6 Max 与小米平板 6 Pro 的处理器与充电功率相同，其余配置大家也可以做一下参考。

小米平板 6 Pro 配备 11 英寸 2.8K LCD 显示屏，采用骁龙 8 + 处理器，搭载 LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，内置 8600mAh 电池，支持 67W 快充，62 分钟可充满电 100%。这款产品前置 20MP 相机，后置 50MP+2MP 相机，支持侧面指纹识别。

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