小米 MIX Fold 3 可折叠手机和 Pad 6 Max 平板曝光，消息称下月发布

IT之家 7 月 18 日消息，根据国外科技媒体 Xiaomiui 报道，在小米官方的 MIUI 服务器上，发现了小米 MIX Fold 3 和 Pad 6 Max 两款设备的固件，上述两款设备可能会在今年 8 月发布。

小米 MIX Fold 3

小米 MIX Fold 3 手机代号为“babylon”，出厂搭载基于安卓 13 的 MIUI FOLD 14.1，内部 MIUI 版本号为 MIUI-V14.1.1.0.TMVCNXM。

IT之家此前报道，小米 MIX Fold 3 主打“轻薄旗舰”，采用“徕卡全焦段四摄”，搭载骁龙 8 Gen 2 处理器。

此前曝光的工程机采用白色曲面玻璃机身，后置四摄包含 3.2X 人像中焦和 5X 潜望长焦，支持 67W 有线快充以及 50W 无线快充，具有增强通信能力，采用新水滴铰链加强抗摔性能，机身轻薄依旧。

小米 Pad 6 Max

小米 Pad 6 Max 的代号为“yudi”，搭载基于安卓 13 的 MIUI 14 系统，新款平板预估和 MIX Fold 3 一样，将于今年 8 月发布，仅在中国市场销售。

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