3999 元，宏碁优跃笔记本电脑发布：搭载英特尔 13 代酷睿 i5-13500H、双 Type-C 接口

IT之家 8 月 2 日消息，宏碁昨日推出了两款优跃系列办公本，其中宏碁优跃首发价 3999 元。

这款电脑搭载英特尔酷睿 i5-13500H 处理器，配备 16GB LPDDR5 内存以及 1TB 固态硬盘，提供额外一根 M.2 插槽。

此外，该机采用了 14 英寸 FHD+ 屏幕，16:10 比例，100% sRGB 色域，支持 180° 开合。

其他方面，这款电脑内置 58Wh 电池，可提供 12 小时续航，整机重约 1.4kg，厚 17.9mm，采用双热管双风扇散热设计，还配备了背光键盘 + 大尺寸触控板，配备高清摄像头以及物理防窥开关，预装正版 Office 以及 Win11。

接口方面，它提供了两个全功能 Type-C 接口（支持 100W PD 充电）、两个 USB-A 3.2 Gen1、一个 HDMI、一个 Micro SD 读卡器以及一个 RJ45 网口。

目前这款新机已经在各大电商平台开启预售，感兴趣的用户可通过IT之家下方链接查看更多详情。

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