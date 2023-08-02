1999 元，宏碁推出优跃 Air 笔记本电脑：搭载英特尔 12 代 N100 处理器

IT之家 8 月 2 日消息，宏碁昨日推出了两款优跃系列办公本，其中宏碁优跃首发价 3999 元，优跃 Air 首发价 1999 元。

宏碁优跃 Air 采用四核的英特尔 12 代 N100 处理器（IT之家注：这款处理器 4C4T，单核最高 3.4GHz，全核最高 3.20 GHz，TDP 仅 6W），配备 8GB LPDDR5 内存以及 512GB PCIe NVMe 固态硬盘，最大可拓展至 16GB 内存以及 2TB 固态硬盘。

该机同样采用了 14 英寸 IPS 屏，16:10 比例，拥有 1980×1200 分辨率，支持 180° 开合。

其他方面，该机内置 45.6Wh 电池，续航 10 小时，整机重约 1.4kg，厚约 18.7mm，提供了三个 USB 3.2 Gen1-A、1 个全功能 Type-C、HDMI、Micro SD 读卡器、3.5mm 音频接口以及肯辛通锁孔，配备 WiFi5 无线网卡，支持蓝牙 5.0，标配 FHD 高清摄像头以及物理防窥开关。

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