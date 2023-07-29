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首页 > 智车之家>新能源汽车

越南电动汽车制造商 VinFast 计划 8 月在美国上市

2023/7/29 7:46:04 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 29 日消息，据外媒 businesstimes 报道，在美国证券交易委员会批准其拟议的业务合并后，越南电动汽车制造商 VinFast 计划 8 月在美国上市。其计划将在北卡罗来纳州建造工厂，旨在增强与传统汽车制造商和初创公司的竞争力

据了解，VinFast 在今年 5 月宣布将通过与 Black Spade Acquisition Co. 合并进行上市。VinFast 和 Black Spade 在联合声明中表示，双方计划在股东批准和其他惯例成交条件的前提下，于 8 月之前完成合并。

联合声明显示，Black Spade 将于 8 月 10 日召开特别股东大会，批准与 VinFast 的拟议业务合并，潜在股权价值预计为 230 亿美元（IT之家备注：当前约 1646.8 亿元人民币）。

VinFast 已向美国出口了约 3000 辆电动汽车，并从 3 月份开始交付，还将在美国建设耗资 40 亿美元的工厂。

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关键词：VinFast电动汽车

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