Steam 七月 Linux 平台使用率升至近 2%，市场份额首次超过苹果 macOS

IT之家 8 月 2 日消息，Steam 平台目前发布了 2023 年 7 月的客户端系统调查数据，其中显示 Linux 游戏市场份额超过苹果 macOS。

IT之家从 V 社提供的最新数据中发现，采用 Linux 系统用户的比例达到了 1.96%，同比 6 月份增加了 0.52%，首次超过了苹果 macOS（1.84%）。

具体细分，Linux 市场份额大幅增长的原因主要得益于 V 社的 Steam Deck 游戏掌机，以下是 Linux 平台排行数据前五：

Steam Deck 所使用的“SteamOS Holo”排名第一，目前占比 42.07%，同比上个月增长 2.74%；

Arch Linux 排行第二，占比 7.94%，同比上一个月降低 0.39%；

Ubuntu 22.04.2 LTS 排行第三，占比 7.38%，同比上一个月降低 0.49%；

Freedesktop.org SDK 22.08 排行第四，占比 5.99%，同比上一个月降低 0.03%；

Manjaro Linux 排行第五，占比 4..29%，同比上一个月降低 0.08%。

▲ 图源 Steam 平台统计数据

当下 V 社正大力发展 Linux 游戏领域，也同时带动了一批副厂“怒造”游戏掌机，而苹果方面虽然也频繁强调 ARM 平台下 Mac “能够游玩各式游戏”，但当下的 macOS 游戏更多局限于苹果的 App Store 应用商店中，并不在 Steam 计量内，因此 Steam 当下 Linux 市场份额超越苹果 macOS ，也并不令人感到意外。

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