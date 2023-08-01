Steam 新一周游戏热销榜：《遗迹 2》继续登顶，《GTA5》第九

IT之家 8 月 1 日消息，V 社今日公布了 2023 年 7 月 25 日到 8 月 1 日的最新 Steam 游戏每周热销数据，按收入排名，《遗迹 2》再一次成功登顶（排除免费游戏），而IT之家小伙伴们喜闻乐见的《GTA 5》本次排行第九。

全球 TOP10 榜单如下：

1.《遗迹 2》

2.《博德之门 3》

3.Steam Deck

4.《使命召唤：现代战争 2》

5.《黎明杀机》

6.《瑞奇与叮当：时空跳转》

7.《BattleBit Remastered》

8.《荒野大镖客：救赎 2》

9.《GTA 5》

10.《彩虹六号：围攻》

▲ 图源 Steam

从中国区来看，《遗迹 2》同样又一次登顶国区榜单，《博德之门 3》排行第二，现象级作品《三伏》排行第四，《GTA 5》排行第八。

1.《遗迹 2》

2.《博德之门 3》

3.《使命召唤：现代战争 2》

4.《三伏》

5.《荒野大镖客：救赎 2》

6.《刺客信条：奥德赛》

7.《潜水员戴夫》

8.《GTA 5》

9.《壁纸引擎》

10.《黎明杀机》

▲ 图源 Steam

《遗迹 2》是畅销游戏《遗迹：灰烬重生》的续作。在本作中，人类幸存者将再次深陷可怕的世界，对抗新的邪恶怪物和神一般的敌人头目。

▲ 《遗迹 2》游戏官方宣传片

《三伏》是一款中式悬疑惊悚解谜游戏，由拾英工作室开发，月光蟑螂制作，故事发生在上世纪九十年代，号称拥有特异功能的“三眼神童”名噪一时，但随着其意外离世，其身份和特异功能的奥秘成了无人能解的谜团，玩家将扮演两个角色 ，在不同时代、不同视角下流转，经历光怪陆离的过去和凶险莫测的现在。

▲ 《三伏》Steam 游戏商店页面

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