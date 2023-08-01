Steam 新一周游戏热销榜：《遗迹 2》继续登顶，《GTA5》第九

IT之家 8 月 1 日消息，V 社今日公布了 2023 年 7 月 25 日到 8 月 1 日的最新 Steam 游戏每周热销数据，按收入排名，《遗迹 2》再一次成功登顶（排除免费游戏），而IT之家小伙伴们喜闻乐见的《GTA 5》本次排行第九。
全球 TOP10 榜单如下：
1.《遗迹 2》
2.《博德之门 3》
3.Steam Deck
4.《使命召唤：现代战争 2》
5.《黎明杀机》
6.《瑞奇与叮当：时空跳转》
7.《BattleBit Remastered》
8.《荒野大镖客：救赎 2》
9.《GTA 5》
10.《彩虹六号：围攻》
从中国区来看，《遗迹 2》同样又一次登顶国区榜单，《博德之门 3》排行第二，现象级作品《三伏》排行第四，《GTA 5》排行第八。
1.《遗迹 2》
2.《博德之门 3》
3.《使命召唤：现代战争 2》
4.《三伏》
5.《荒野大镖客：救赎 2》
6.《刺客信条：奥德赛》
7.《潜水员戴夫》
8.《GTA 5》
9.《壁纸引擎》
10.《黎明杀机》
《遗迹 2》是畅销游戏《遗迹：灰烬重生》的续作。在本作中，人类幸存者将再次深陷可怕的世界，对抗新的邪恶怪物和神一般的敌人头目。
《三伏》是一款中式悬疑惊悚解谜游戏，由拾英工作室开发，月光蟑螂制作，故事发生在上世纪九十年代，号称拥有特异功能的“三眼神童”名噪一时，但随着其意外离世，其身份和特异功能的奥秘成了无人能解的谜团，玩家将扮演两个角色 ，在不同时代、不同视角下流转，经历光怪陆离的过去和凶险莫测的现在。
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