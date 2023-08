马斯克：“X”有望成为人们日常用语的一部分

IT之家 8 月 2 日消息,推特在改名为“X”后,加速了“去历史遗留”的过程,IT之家曾报道,推特悄然将“Retweet”修改为“Repost”,同时将“推文”字眼换为了“贴文(X’s)”。

这些行为引来了业界调侃,Salesforce 联合创始人兼 CEO Marc Benioff 今日发布贴文表示:“我们现在该怎么表示?‘你看到那条推特了吗?我发推了!’还是‘你看到那个 X 了吗?我 X 了!’”

▲ 图源 Marc Benioff 所发布的贴文

这条消息引起了多人互动,而马斯克也转发了这条贴文,表示“X”有望成为人们的日常用语的一部分,例如“在 X 上看到(Saw it on X)”,“在 X 上发布(Posted on X)”,“在 X 上付款 (Paid on X)”,“喝醉了给 X 女友发短信(Drunk texted my X gf)”等。同时也暗示了马斯克的确打算将“X”打造成“美国版微信”,集“社交平台、IM 客户端、支付软件”功能为一体。

而在 Marc Benioff 贴文的评论区中,金融公司 CRIF 经理 Simone Lovati 则表示:

X 不再只是‘发推’了,因此,我们不能仅仅将‘发布贴文’的行为与产品本身名称联系起来。‘X’正在向支付、流媒体视频、即时通讯等领域发展,马斯克将发起一场全新的游戏,坦率地说,与 WhatsApp 和 iMessage 相比,我很高兴看到‘X’的不同定位。

