马斯克：“X”有望成为人们日常用语的一部分

IT之家 8 月 2 日消息，推特在改名为“X”后，加速了“去历史遗留”的过程，IT之家曾报道，推特悄然将“Retweet”修改为“Repost”，同时将“推文”字眼换为了“贴文（X’s）”。

这些行为引来了业界调侃，Salesforce 联合创始人兼 CEO Marc Benioff 今日发布贴文表示：“我们现在该怎么表示？‘你看到那条推特了吗？我发推了！’还是‘你看到那个 X 了吗？我 X 了！’”

▲ 图源 Marc Benioff 所发布的贴文

这条消息引起了多人互动，而马斯克也转发了这条贴文，表示“X”有望成为人们的日常用语的一部分，例如“在 X 上看到（Saw it on X）”，“在 X 上发布（Posted on X）”，“在 X 上付款 （Paid on X）”，“喝醉了给 X 女友发短信（Drunk texted my X gf）”等。同时也暗示了马斯克的确打算将“X”打造成“美国版微信”，集“社交平台、IM 客户端、支付软件”功能为一体。

而在 Marc Benioff 贴文的评论区中，金融公司 CRIF 经理 Simone Lovati 则表示：

X 不再只是‘发推’了，因此，我们不能仅仅将‘发布贴文’的行为与产品本身名称联系起来。‘X’正在向支付、流媒体视频、即时通讯等领域发展，马斯克将发起一场全新的游戏，坦率地说，与 WhatsApp 和 iMessage 相比，我很高兴看到‘X’的不同定位。

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