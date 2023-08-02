X 公司继续改名，TweetDeck 变为“XPro”

IT之家 8 月 2 日消息，随着网页版、安卓版和 iOS 版的重命名完成，X 公司现在将注意力转向了 TweetDeck 服务，这项服务现在被称为“XPro”。

TweetDeck 创建于 2008 年，总部位于伦敦，后来被推特收购。用户可以通过 TweetDeck 管理和监控多个推特账户，同时也可以通过添加关键词来跟踪指向特定话题或事件的推文。

此举是在上周“tweet”（推文）被更名为“post”（发帖），同样标志性的“RT”（转推）被更名为“repost”（转发）之后进行的。“TweetDeck”的命名显然已不再合适，所以从今天开始这项服务被称为“XPro”。

现在登录页面（未登录时）和网站名称已改为“XPro”，但是网址仍然是 tweetdeck.twitter.com，跟 twitter.com 类似（x.com/ profile 会重定向到 twitter.com/ profile）。

IT之家注意到，X 公司还没有更新所有的文案，标语仍然提到了旧名字：“一个强大、实时的工具，适合生活在 Twitter 上的人。”页面底部有一个“旧版 XPro”的链接，仍然可以使用，并加载 TweetDeck 的预览版本之前的版本。新版 XPro 还需要增加多用户支持功能，这对于大型账号和品牌很重要。

新名字不太顺口，而且“X”和“Pro”之间没有空格让人感觉不太舒服。与此同时，XPro 目前还不需要 Blue 订阅就可以使用，但是一旦其功能更加完善，很可能会收费。

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