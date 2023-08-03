RPG 手游《蔚蓝档案》今日开启公测，同步登录 iOS /安卓平台

IT之家 8 月 3 日消息，韩国 NEXON Games 旗下的 MX studio 开发的 RPG 手游《蔚蓝档案》国服将于 2023 年 8 月 3 日 11:00 开启公测，同步登录 iOS / Android，现已开启预下载。

IT之家提醒，这款游戏已在在官网、哔哩哔哩以及 TapTap 等平台上开启预约，不清楚是否存在渠道服。

推荐配置要求：

操作系统：Android 9.0 及以上

运行内存：≥6 GB RAM

剩余存储空间：≥10 GB

最低配置要求：

操作系统：Android 7.0 及以上

运行内存：≥3 GB RAM

剩余存储空间：≥8 GB

据介绍，官方对公测版本以下内容进行了优化：

一、新手招募优化

公测版本中，增加了【结果暂存】功能。

总计可进行 10 次“十连招募”，每次十连招募后如果对结果较为满意则可以暂存本次招募结果，直至次数完全用尽时进行最终招募结果确认。

二、战斗体验优化

公测版本中，增加了【战斗跳过】功能，解锁条件为：通关任务 5-5（普通难度）。

通过此功能，可以在“区域任务”的战略地图中，跳过除“首领”以外的战斗；在执行战斗跳过时，战斗评级将以“自动战斗”为基准进行判定。

此外，“战术对抗赛”中也将增加【战斗跳过】，解锁“战术对抗赛”后即可使用此功能。

通过此功能，可以不观看战斗过程，直接进行战斗结果确认。

三、家具系统优化

公测版本中，增加了【家具互动】功能。

在咖啡厅配置“可互动的家具”后，当特定成员来访时，会与家具产生交互动作。

在后续版本中，我们将持续不断更新成员和家具的互动动作，争取带给老师们更好的游戏体验。

四、AP 购买优化

公测版本中，增加了【快捷购买】功能。

当使用青辉石购买 AP 时，价格相同的区间内可以多次快捷购买，大大增加了操作的便利性。

五、日程切换优化

公测版本中，增加了【快捷切换】功能。

在【邂逅测试】版本中，老师们想访问位于其他日程区域的成员时，需要先返回日程界面再选择指定区域；在公测版本优化后，老师们可以直接点击左右按钮进行快捷切换。

六、机型适配优化

公测版本中，优化了【安卓模拟器】的适配。

【邂逅测试】期间有部分老师反馈模拟器卡顿、闪退等问题，我们现已对市面上最新版本的主流模拟器进行了一定程度的适配优化。如若开服后老师们在实际游玩过程中仍然遇到模拟器体验问题，可及时与官方客服沟通反馈。

主线故事

为了阻止学院停办，少女们成立了对策委员会。

虽然每天都非常艰辛，但阿拜多斯的债务却丝毫不减……

公测版本中，主线故事将开放：对策委员会篇 第 1 章“对策委员会奇妙的一天”。

第 1 章总计 20 话，已实装全中文配音，每话的阅读奖励为【青辉石 ×40】，欢迎老师们在开服后前往视听。

三、社团和支线故事

公测版本中，将开放 9 个社团及其对应的支线故事，记录了女生们诙谐幽默但又不失爆发力和深度的青春生活。

四、任务区域

公测版本中，任务关卡将开放区域 1~12。

以 3 星评级通关全部 12 个区域可获得上万青辉石。

此外，工作任务中还有相应的“成就任务”和“挑战任务”，困难关卡中也有额外的“区域特别宝箱”，关于奖励和达成条件的详细信息，还请在游戏中查看吧~

五、日程

普通教学！课外教学！自由活动！您要选哪一个呢？

公测版本将开放 4 个日程区域，分别为：沙勒业务区、沙勒生活区、歌赫娜中央区、阿拜多斯高等学院。

成员们会分布在各个区域里，老师们可以查看相关日程，选择想去访问的区域。通过访问可以获得成员的好感度，还有一定几率获得附加奖励！

六、战术对抗赛

基沃托斯联合战术对抗赛，简称“战术对抗赛”，是与其他玩家进行对战并获得排名的玩法。

该玩法中可获得大量青辉石、信用积分、战术奖币等奖励。排名越高，则获得的奖励越丰厚！

公测版本将开放战术对抗赛第一赛季，地形类型为街区。

七、总力战预告

总力战是与极其强大的首领进行战斗的任务。

一天内可以参加战斗的次数是有限的，所以要慎重考虑后再进行战斗。

总力战分为不同的难度，越困难的难度就可以获得越丰厚的奖励。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。