高通第三季度营收 84.5 亿美元，同比下滑 23%

北京时间 8 月 3 日早间消息，高通公司今日发布了截至 6 月 25 日的 2023 财年第三财季财报。报告显示，高通第三季度营收为 84.51 亿美元，同比下滑 23%。净利润为 18.03 亿美元，同比下滑 52%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为 21.05 亿美元，同比下滑 37%。

22 位分析师平均预计，高通第三季度营收将达到 85 亿美元。财报显示，高通第三季度营收为 84.51 亿美元，低于分析师预期。

23 位分析师平均预计，高通第三季度每股摊薄收益将达到 1.81 美元。财报显示，高通第三季度每股摊薄收益 1.87 美元，高于分析师预期。

第三季度业绩：

营收为 84.51 亿美元，与上年同期的 109.36 亿美元相比下滑 23%。

其中，QCT 部门营收为 71.74 亿美元，与上年同期的 93.78 亿美元相比下滑 24%。QCT 部门是高通的最大部门，主要销售智能手机、汽车和其他智能设备使用的处理器。其中，手机芯片是 QCT 部门的最大业务，第三季度营收为 52.6 亿美元，同比下滑 25%。

QTL 部门营收为 12.3 亿美元，与上年同期的 15.19 亿美元相比下滑 19%。QTL 部门主要负责高通的授权业务。

成本与开支为 66.28 亿美元，而上年同期为 64.64 亿美元。

其中，营收成本为 37.92 亿美元，而上年同期为 48.16 亿美元。

研发开支为 22.22 亿美元，而上年同期为 20.52 亿美元。

销售、总务和行政开支为 6.18 亿美元，而上年同期为 6.55 亿美元。

净利润为 18.03 亿美元，与上年同期的 37.30 亿美元相比下滑 52%。

每股摊薄收益 1.60 美元，与上年同期的 3.29 美元相比下滑 51%。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为 21.05 亿美元，同比下滑 37%。

每股摊薄收益 1.87 美元，与上年同期的 2.96 美元相比下滑 37%。

第三季度，高通支付了 8.93 亿美元的股息，并回购了 4 亿美元的股票。

业绩展望：

高通预计，2023 财年第四季度营收将达到 81 亿美元至 89 亿美元；

每股摊薄收益将达到 1.37 美元至 1.57 美元；

不按美国通用会计准则（Non-GAAP），每股摊薄收益将达到 1.80 美元至 2.00 美元。

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