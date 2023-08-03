Steam 七月硬件调查数据公布：GTX 1650 领衔、英特尔 CPU 占比突出

IT之家 8 月 3 日消息，Steam 平台昨日发布了 2023 年 7 月玩家软硬件调查数据，软件方面，IT之家昨日曾报道，该调查数据显示 Steam 平台 Linux 市占率首次超过 macOS。

▲ 图源 Steam

在硬件方面，显卡排名处 GTX 1650 二度联冠，这主要是因为近三年以来，RTX 显卡因受到“挖矿”、“AI 训练”影响，导致频繁“缺货涨价”，从而导致更多玩家选择购买 GTX 1650 此类涨幅不明显的显卡，因此 GTX 1650 的占比成绩依然突出。

不过 Steam 在统计时，分开了桌面版及移动版显卡信息，但 GTX 1650 因命名问题，导致桌面版及移动版实际被合并统计，从而导致了 GTX 1650 日常“霸榜”的情况，若分开 GTX 1650 桌面版及移动版数据，则 RTX 3060 位列第一。

显卡方面玩家使用数量最多的前五名分别为：

GTX 1650、

RTX 3060、

GTX 1060、

RTX 2060、

RTX 3060 Laptop GPU。

▲ 图源 Steam

而在 CPU 方面，英特尔整体占比率为 66.10%，AMD 为 33.90%，虽然玩家都在“AMD Yes”，但得益于英特尔 CPU 的预装量，数据依然领先；运行内存方面，玩家普遍选择 16 GB；分辨率方面，使用 1920 x 1080 的玩家依然占比最多。

▲ 图源 Steam

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