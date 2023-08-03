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Steam 七月硬件调查数据公布：GTX 1650 领衔、英特尔 CPU 占比突出

2023/8/3 12:05:34 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 3 日消息，Steam 平台昨日发布了 2023 年 7 月玩家软硬件调查数据，软件方面，IT之家昨日曾报道，该调查数据显示 Steam 平台 Linux 市占率首次超过 macOS

▲ 图源 Steam

在硬件方面，显卡排名处 GTX 1650 二度联冠，这主要是因为近三年以来，RTX 显卡因受到“挖矿”、“AI 训练”影响，导致频繁“缺货涨价”，从而导致更多玩家选择购买 GTX 1650 此类涨幅不明显的显卡，因此 GTX 1650 的占比成绩依然突出。

不过 Steam 在统计时，分开了桌面版及移动版显卡信息，但 GTX 1650 因命名问题，导致桌面版及移动版实际被合并统计，从而导致了 GTX 1650 日常“霸榜”的情况，若分开 GTX 1650 桌面版及移动版数据，则 RTX 3060 位列第一。

显卡方面玩家使用数量最多的前五名分别为：

  • GTX 1650、

  • RTX 3060、

  • GTX 1060、

  • RTX 2060、

  • RTX 3060 Laptop GPU。

▲ 图源 Steam

而在 CPU 方面，英特尔整体占比率为 66.10%，AMD 为 33.90%，虽然玩家都在“AMD Yes”，但得益于英特尔 CPU 的预装量，数据依然领先；运行内存方面，玩家普遍选择 16 GB；分辨率方面，使用 1920 x 1080 的玩家依然占比最多。

▲ 图源 Steam

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关键词：SteamCPU显卡

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