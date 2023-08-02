宏碁掠夺者・擎 Neo 新增 i9-13900HX 版本：搭载 RTX 4060 显卡，8499 元

IT之家 8 月 2 日消息，宏碁上架了一款新的掠夺者・擎 Neo 游戏本，搭载英特尔 13代酷睿 i9-13900HX 处理器、英伟达 Geforce RTX 4060 显卡，首发价 8499 元。

这款电脑采用了液金散热 + 第 5 代 3D 刀锋速冷金属风扇，支持独显直连以及 G-Snyc 自适应刷新率，显卡性能释放可达 140W。

此外，它还配备 16GB DDR5 5600 内存以及 1TB PCIe 4.0 固态硬盘，提供双 M.2 硬盘位，支持 RAID 0 快速读写，内置 Killer E2600 有线网卡以及 Killer AX1650i 无线网卡，支持 WiFi 6 高速连接。

屏幕方面，掠夺者・擎 Neo 搭载 16 英寸显示屏，拥有 1920*1200 分辨率、165Hz 刷新率、3ms 响应时间、100% sRGB 色域。

接口方面，该机提供了双雷电 4 接口、HDMI 2.1 接口、三个 USB-A 以及 MicroSD 卡槽等接口。

这款新机目前已经开启预售，将于 8 月 17 日开售，感兴趣的用户可通过IT之家下方链接查看更多详情。

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