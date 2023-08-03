华为 Mate 60 第三方手机壳曝光：圆形镜头模组较大，呈凸起状

IT之家 8 月 3 日消息，博主 @数码闲聊站 晒出一组手机壳照片，据称是华为 Mate 60 第三方手机壳。

据该博主爆料，华为 Mate 60 手机将配备常规 1.5K OLED 大屏，搭载 5000 万像素左右的大底多焦段三摄，镜头凸起控制不错，三围宽度比例有点像 Mate 50，致敬自家经典设计。

按照该博主的说法，华为 Mate 60 的机身尺寸可以参考 Mate 50，后者的机身尺寸为 161.5mm（长） x 76.1mm（宽） x 7.98mm（厚），配备 6.7 英寸 FHD+ OLED 直屏。

据IT之家此前报道，该博主曾分享了一张华为 Mate 60 手机的样机渲染图，更清晰地展示了这款新品的外观设计。根据该博主的描述，目前看华为 Mate 60 样机的镜头排列没问题，Deco 中间装饰板和细节设计会再做调整，顶部为红外开孔，底部扬声器在机身右边，采用听筒双扬。

需要注意的是，这张图片与量产机型可能会有出入，仅供大家参考。

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