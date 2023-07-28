科技昨夜今晨 0728：马斯克“强夺”@x 推特账号，Key 社成腾讯子公司、华为 Mate 60 样机外观曝光

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 28 日，星期五，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、最高涨 200 美元，消息称苹果上调 iPhone 15 Pro 系列售价

英国巴克莱银行分析师蒂姆・朗（Tim Long）基于和多家苹果供应商的交流信息，表示 iPhone 15 Pro 系列起售价将上调 100-200 美元不等。Long 在研报中预估 iPhone 15 Pro 的价格将比 iPhone 14 Pro 高出 100 美元，iPhone 15 Pro Max 将比 iPhone 14 Pro Max 贵 100 至 200 美元。>> 查看详情

2、马斯克“强夺”@x 推特账号

据报道，埃隆・马斯克（Elon Musk）推进品牌重塑，在没有支付太多费用的情况下，从旧金山摄影师 Gene X Hwang 手中接管了“@x”推特账号。摄影师于 2007 年入驻推特，并以“@x”名称注册，在接受采访时候，他表示愿意出售这个账号。不过本周二他收到来自推特的电子邮件，通知其账号的控制权将交由推特公司掌控。而作为经济补偿，X 公司向 Hwang 提供了 X 相关的商品，以及和公司高层会面的机会。>> 查看详情

3、华为 Mate 60 样机外观曝光

有博主 7 月 27 日分享了一张华为 Mate 60 手机的样机渲染图，更清晰地展示了这款新品的外观设计。据该博主的描述，目前看华为 Mate 60 样机的镜头排列没问题，Deco 中间装饰板和细节设计肯定会再做调整，顶部为红外开孔，底部扬声器在机身右边，采用听筒双扬。>> 查看详情

4、日本游戏开发商 Key 社母公司 Visual Art's 宣布被腾讯收购

日本游戏公司 Visual Art's 7 月 27 日宣布，其社长马场隆博宣布引退，并将股份转让给了腾讯，即 Visual Art's 会成为腾讯的子公司，而“Key 社”品牌也将归腾讯所有。>> 查看详情

5、小米 MIX Fold 3 折叠屏手机官宣 8 月发布

小米手机 7 月 27 日官方宣布，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机将于 8 月发布，宣传标语为“徕卡影像光学新范式”，徕卡光学全焦段四摄首次在轻薄折叠屏上呈现。此前爆料，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机预计采用白色曲面玻璃机身，后置四摄包含 3.2X 人像中焦和 5X 潜望长焦，支持 67W 有线快充以及 50W 无线快充，具有增强通信能力，采用新水滴铰链加强抗摔性能，机身轻薄依旧。>> 查看详情

6、英伟达 RTX 40 系显卡后续型号爆料

有良好爆料纪录的爆料人 kopite7kimi 7 月 27 日放出有关英伟达 RTX 40 系列显卡后续型号的消息。该爆料人表示，RTX 4090 Ti 型号可能没有了。另外，英伟达会用一些低等级的 AD103 和 AD106 GPU 打造新版的 RTX 4070 和 RTX 4060 显卡。目前，RTX 4070 用的 GPU 为 AD104，RTX 4060 为 AD107。>> 查看详情

7、索尼 PS5 主机销量突破 4000 万台

索尼集团的游戏部门周四表示，其 PlayStation 5 主机的销量已经超过了 4000 万台。该公司称，供应链问题已经得到缓解，使得库存能够满足市场需求。>> 查看详情

8、小鹏谈与大众合作：公司提供平台和技术，大众做工程研发、设计和制造

小鹏与大众汽车近日达成战略合作，在机构电话会上，小鹏方面谈及了双方合作的一些细节。谈及双方的合作模式，小鹏方面表示，大众基于小鹏 G9 的平台，硬件到软件，打造 2 款 B 级别 SUV。小鹏提供平台和技术，大众做工程研发和设计还有制造。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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