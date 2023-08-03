影响 macOS 10-13.2 版本，黑客要价 6 万美元出售 HVNC 恶意软件

IT之家 8 月 3 日消息，网络安全公司 Guardz 近日在暗网上发现了一款 HVNC 恶意软件，可以针对 macOS 系统发起远程攻击，窃取个人信息和密码凭证。

HVNC 是 Hidden Virtual Network Computing 的缩写，是一种用来解决异地登陆（比如浏览器，操作系统 / 插件版本，语言环境，时区等对用户的系统进行指纹识别）的方法。

HVNC 技术主要应用于技术支持服务，不过在开始服务之前，需要得到用户的许可。

而本次曝光的 HVNC 恶意软件不需要用户的许可，可以在而用户不知情的情况下发起攻击。

该恶意软件在暗网上以 6 万美元（IT之家备注：当前约 43.1 万元人民币）的价格出售，包括一个反向 shell 和一个远程文件管理器，目前测试结果显示 macOS 10 到 13.2 的 Mac 设备均受到影响，因此推荐用户尽快升级到最新的 13.4.1 版本。

IT之家在此附上关于该恶意软件的相关报道，感兴趣的用户可以点击阅读。

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